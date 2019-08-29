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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- Kavganın ardından polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi
Genel 29.08.2019, 11:23
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'ndeki bir kuaför dükkanının önünde arkadaş oldukları öğrenilen S.Ö. (22) ile Serdar Altın (22) ve R.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serdar Altın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
R.K'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis merkezine giderek teslim olan S.Ö, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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