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Bursa’da orman yangını

Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Genel 05.08.2019, 11:39 05.08.2019, 11:48
Bursa’da orman yangını

Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa’da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 4 söndürme helikopteri ve 30 arazöz müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüyor olması Bursa’da tüm ekipler alarma geçti. Bursa ve çevre ilçelerden yangın ile ilgili destek istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#orman yangini #buraa haberleri #Mustafakemalpaşa #Bursa Orhaneli #Bursada orman yangını
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