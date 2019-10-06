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Bursa'da şüpheli ölüm
- Yıldırım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
Genel 06.10.2019, 00:46
BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Serkan D'den (42) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İnceleme yapan polis, odada uyuşturucu madde kullanımı aparatı ile boş kolonya şişeleri buldu.
Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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