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Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erol T. yönetimindeki 16 AHF 890 plakalı otomobil, Bursa Ankara kara yolu Çitli Mahallesi mevkisinde Ali Ö. idaresindeki 11 EK 495...
Genel 01.09.2019, 06:33
BURSA (AA) - Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Deniz, Ömer Faruk, Nisanur ve Muhammet Aşar T. ile Salih, Embiye, Ümran ve Sebile Ö. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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