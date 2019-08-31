Bursa'da uyuşturucu operasyonu
- Polisin düzenlediği operasyonda 19 zanlı yakalandı
BURSA (AA) - Bursa'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, satışa hazır bir miktar kokain, ruhsatsız 5 tabanca ve iki tüfek ile bu silahlara ait 38 fişek ve 22 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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