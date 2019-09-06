Bursalı mühendis su kabağından avize yapıp Amerika’ya satıyor
Bursa’da yaşayan ziraat mühendisi, hem mesleğini yapıyor, hem de su kabaklarından avize imal edip Amerika’ya satıyor.
Bursa’da yaşayan ziraat mühendisi, hem mesleğini yapıyor, hem de su kabaklarından avize imal edip Amerika’ya satıyor.
Yandıktan sonra harika bir ışık yayan kabak lambalar görenleri kendine hayran bırakıyor. Ahmet Salih Peker, bu avizeleri 100 ile 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ham su kabağını işleyerek ortaya ürünler çıkarttığını ifade eden Ahmet Salih Peker, "Su kabağından lamba yapımını aynı zamanda insanlara öğretiyoruz. Bizim gayemiz böyle el sanatlarının kaybolmasına mani olmak. İnsanların doğal ürünlere kolay ulaşabilmesi için çabalıyoruz. Ben 14 yıldır sanatla uğraşıyorum. Yaptığım ürünler o kadar beğenildi ki bu ürünleri Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyorum. Çok beğeniliyor. Biz meraklılarına bu işi öğretiyoruz" dedi.(Burak Türker/İHA)