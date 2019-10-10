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Bürümlü, "Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesinde

- Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde hazırlanan, "Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesinde yer aldı

Genel 10.10.2019, 12:47
Bürümlü,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü, insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çeken "En Etkin 50 CHRO" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde hazırlanan, "Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesi yayımlandı. Bugünün dijitalleşen dünyasında insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan listede, Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü de yer alıyor.

Bürümlü, 15 Ekim Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek "CHRO Summit 2019"da gerçekleştirilecek törenle ödülünü alacak.

İş dünyasının yükselen değerleri CHRO’ların stratejik önemini vurgulamak amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert’in aylardır yürüttüğü "Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" araştırması, adayların kritik CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirleniyor.





#Türkiye Petrolleri #Çağla Bürümlü
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