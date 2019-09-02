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Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı
DAKAR (AA) - Burundi'de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.Merkez Bankası Başkanı Jean Ciza, yaptığı yazılı açıklamada, sanal ya da kripto paraların herhangi bir ülke tarafından basılmadığını ve güvence altına...
Genel 02.09.2019, 19:24 02.09.2019, 21:38
DAKAR (AA) - Burundi'de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.
Merkez Bankası Başkanı Jean Ciza, yaptığı yazılı açıklamada, sanal ya da kripto paraların herhangi bir ülke tarafından basılmadığını ve güvence altına alınmadığını belirterek, bu nedenle Burundi topraklarında yasal ve geçerli olmadığını ifade etti.
Merkez Bankası Sözcüsü Bellarmin Bacinoni, ülkede en az 20 bin kişinin sanal para ile ticaret yaptığı bilgisini paylaştı.
Burundi'de 4 yıldan uzun süredir devam eden ekonomik krizin getirdiği yüksek işsizlik ortamında, birçok kişi sanal para madenciliğine yöneliyor.
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