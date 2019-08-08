Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark gişeleri İSPARK’a devredildi
Büyük İstanbul Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB’nin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen devirde otogar otoparkının gişeleri İSPARK’a devredilmek üzere söküldü.
Büyük İstanbul Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB’nin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen devirde otogar otoparkının gişeleri İSPARK’a devredilmek üzere söküldü.
“BİZE GELEN TALEPLE SADECE OTOPARK ALANLARININ TESLİMİ İSTENDİ”
Devir işlemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan, “Bir tahliye işlemi gerçekleştiriyoruz. Tahliyede görevli müdür arkadaşlarımız ve emniyetimiz buradalar. Hem belediyemizden, hem de ilgili dernekten kişiler ve yetkilileri buradalar. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Otobüs kısımlarını firma çalıştırmaya devam edecek. Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi. Biz de onları yapıyoruz” dedi.(Tunacan Atalay/İHA)
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