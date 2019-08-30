Son Dakika
“Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var”
Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin saldırmayacağına dair garanti verdi”
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu
Yüz nakli heyecanı saran Leyla, öğretmen olmak istiyor
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı
İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde kutlandı

Genel 30.08.2019, 13:33 30.08.2019, 15:55
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansındaki resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveçli yetkililer ile İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Yunt, ''Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yunt, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı ''30 Ağustos Zafer Bayramı'' ile ilgili mesajını Türkçe ve İngilizce okudu.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #İsveç #Türkiyenin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@