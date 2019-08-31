Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Bakü Büyükelçiliği

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- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi
Genel 30.08.2019, 18:29 31.08.2019, 00:21
BAKÜ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.
Resepsiyonda Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.
Resepsiyon, Türk mutfağından lezzetlerin ikramıyla sona erdi.
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