Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Dakar Büyükelçiliği

DAKAR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Murat Emrah Yıldırım'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Türk misyon temsilcileri ve elçilik görevlilerinin yanı sıra Senegalli yetkililer ve Dakar'da yerleşik yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Fransızca olarak davetlilere okundu.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, Türk tarihinde en önemli olayın yıl dönümünü gururla kutladığını belirtti.

"30 Ağustos bağımsızlık yolunda atılan adımların önemini göstermesinin yanı sıra bağımsız modern, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunu da gösteriyor." diyen Yıldırım, bu yolda verilen mücadelenin diğer milletlere de ilham olduğunu söyledi.

Albay Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyan şehit ve gazilerin emanetini korumak için daima görev başında olduğunu dile getirdi.

Resepsiyonda, davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.