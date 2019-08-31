Son Dakika
Avşa Adası’nda korkutan yangın
"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da
"Çok enteresan bir maç oldu"
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Baba-oğul birbirini bıçakladı
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Hartum Büyükelçiliği

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Genel 30.08.2019, 21:16 31.08.2019, 00:48
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Hartum Büyükelçiliği
banner63

HARTUM (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğin verilen resepsiyonla kutlandı.

Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Sudan Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, Hartum'daki askeri ataşeler, büyükelçilik çalışanları ile Türk ve Sudanlı davetliler katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra bir konuşma yapan Neziroğlu, 30 Ağustos zaferi öncesinde olduğu gibi bugün de Türkiye'nin çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bir yandan PKK ve türevleri, diğer yandan FETÖ terör örgütüne rağmen devletimiz ve milletimiz egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak güce ve kararlılığa sahiptir. Türkler için 'ya istiklal ya ölüm'den başka bir seçenek hiç olmamıştır." ifadelerini kullandı.

İrfan Neziroğlu, Türkiye ve Sudan dostluğunun artması temennisinde bulunarak, "Bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz. Onun için projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Eğitimin yanı sıra sağlık, savunma, teknoloji, ulaşım, ticaret, tarım gibi birçok farklı alanda ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. " diye konuştu.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #sudan
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 3 7
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@