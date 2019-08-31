Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Hartum Büyükelçiliği

HARTUM (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğin verilen resepsiyonla kutlandı.

Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Sudan Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, Hartum'daki askeri ataşeler, büyükelçilik çalışanları ile Türk ve Sudanlı davetliler katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra bir konuşma yapan Neziroğlu, 30 Ağustos zaferi öncesinde olduğu gibi bugün de Türkiye'nin çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bir yandan PKK ve türevleri, diğer yandan FETÖ terör örgütüne rağmen devletimiz ve milletimiz egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak güce ve kararlılığa sahiptir. Türkler için 'ya istiklal ya ölüm'den başka bir seçenek hiç olmamıştır." ifadelerini kullandı.

İrfan Neziroğlu, Türkiye ve Sudan dostluğunun artması temennisinde bulunarak, "Bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz. Onun için projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Eğitimin yanı sıra sağlık, savunma, teknoloji, ulaşım, ticaret, tarım gibi birçok farklı alanda ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. " diye konuştu.