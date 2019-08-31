Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Kayseri
- Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resepsiyon halka açık gerçekleştirildi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyon Cumhuriyet Meydanı'nda halka açık yapıldı.
Valilik binası önünde gerçekleştirilen resepsiyona, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
İlk defa Kayseri'de bir resepsiyonun açık alanda yapılması için planlamalar yaptıklarını aktaran Günaydın, şöyle konuştu:
"Belediye başkanlarımızla, kurumlarımızla, sivil toplum örgütleriyle görüştük. Onlardan da olumlu düşünceler alınca bunu hayata geçirmek için hep beraber çalıştık. 30 Ağustos büyük zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında milletimizle beraber kazandık. Tabii ki ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizler ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı koruma adına her zaman onlara yakışır şekilde davranmak ve tavır koymak zorundayız."
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