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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Lahey Büyükelçiliği

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Genel 30.08.2019, 19:42 31.08.2019, 00:58
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Lahey Büyükelçiliği

LAHEY (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer Başkonsolosları, Hollanda'daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, büyükelçilik çalışanları, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri ve temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Dişli, yaptığı konuşmada, 1923'ten bu yana gerçekleştirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik reformların, Türkiye'yi, dünyanın demokratik ulusları arasında sarsılmaz ve içinde bulunduğu bölgede emsalsiz bir konuma getirdiğini söyledi.

Dişli, "Türkiye girişimleriyle bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve refah için çalışıyor. Türkiye her zaman daha iyisini yapmaya, uluslararası toplumun önde gelen ve sorumlu bir üyesi olarak, insanlığın ortak hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #hollanda #lahey
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