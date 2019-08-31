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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Londra Büyükelçiliği

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Genel 30.08.2019, 17:25 31.08.2019, 00:07
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Londra Büyükelçiliği

LONDRA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Candan Aşcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, İngiltere Avrupa Bakanı Christopher Pincher'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Pincher, 30 Ağustos'un, Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferini anmanın yanı sıra İngiltere ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin ve ortaklığın geleceğine bakmak için de bir vesile olduğunu söyledi.

Pincher, "Pek çok ortaklığımız var. Savunma, güvenlik, göç bunlar arasında. Türkiye göç konusunda son yıllarda çok iş yaptı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin de önemli boyutlarda olduğunu vurgulayan Christopher Pincher, "4 hafta önce bakanlık görevine gelene kadar İngiltere'de bu kadar çok evde Manisa'da üretilen televizyonların kullanıldığını bilmiyordum." dedi.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine binaen dış temsilciliklere gönderilen mesajı da okundu.

#Candan Aşçı #Christopher Pincher #İngiltere #londra #Ümit Yalçın
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