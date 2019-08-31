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Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü Lefkoşa Büyükelçiliği
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi
Genel 30.08.2019, 21:17 31.08.2019, 00:46
LEFKOŞA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçi Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.
Daha sonra Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "Bu zaferi bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, Türk milletinin istikbali için vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.
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