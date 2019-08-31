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Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü Lefkoşa Büyükelçiliği

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Genel 30.08.2019, 21:17 31.08.2019, 00:46
Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü Lefkoşa Büyükelçiliği
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LEFKOŞA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Mehmet Ali Kılıç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Daha sonra Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "Bu zaferi bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, Türk milletinin istikbali için vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

#Ali Murat Başçeri #kktc #resepsiyon #Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçiliği
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