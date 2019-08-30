Son Dakika
“Bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var”
Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin saldırmayacağına dair garanti verdi”
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu
Yüz nakli heyecanı saran Leyla, öğretmen olmak istiyor
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı
İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

- İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği organizasyonunda Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Maltepe sahilinde buluşan yaklaşık 100 klasik otomobil, Dolmabahçe Sarayı'na gitti

Genel 30.08.2019, 12:17 30.08.2019, 15:28
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
banner63

İSTANBUL (AA) - Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Maltepe sahilinde buluşan 100 klasik otomobil, Dolmabahçe Sarayı'na gitti.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) organizasyonunda dernek üyeleri klasik arabaları ile Maltepe sahilinde buluştu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği klasik otomobiller Türk bayrakları ile süslendi.

İKOD Başkanı Serkan Okay, yaklaşık 100 klasik araç ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, dernek olarak ulusal bayram kutlamalarını, milli birlik ve beraberlik günlerini çok önemsediklerini söyledi.

Dernek üyeleri daha sonra araçlarıyla hareket ederek Bağdat Caddesi'ne, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Dolmabahçe Sarayı'na gitti.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, dernek üyelerinin otoparka araçlarını park ettikleri sırada otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Park halindeki klasik otomobiller arasında dolaşan vatandaşlar, otomobillerle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Dolmabahçe Sarayı'na gelen dernek üyeleri, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlamalarını sonlandırdı.

#Büyük Zaferin 97. yıl dönümü #İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği İKOD
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@