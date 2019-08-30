Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla savaş gemisi ziyarete açıldı.

Kentteki şehir iskelesine demir atan İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı TCG Karpaz gemisini vatandaşlar ziyaret etti. Ziyaretçiler, askeri personel tarafından belirli sayı ve aralıklarla gemiye alındı.

Şehit ve gazi ailelerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte askeri personel geminin donanımlarını anlattı.