Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü Geçit Töreni

- Başkentteki etkinlikler kapsamında TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi

Genel 30.08.2019, 14:55 30.08.2019, 19:44
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü Geçit Töreni

ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM'nin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri karargahı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olanlar da katıldı.

Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının askerler tarafından taşındığı törende, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando, marşlar çaldı.

Geçit sırasında askeri bandonun seslendirdiği marşlara, töreni izleyen vatandaşlar da eşlik etti.

Törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ile jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin de yer aldığı korteje, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sevgi gösterilerinde bulundu.

TBMM önünden saat 13.30'da başlayan geçit töreni, Ulus'taki eski Meclis'in önünde saat 15.30'da sona erdi.

Güzergah boyunca, emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Atatürk Bulvarı'na çıkan bütün yollar kapatılırken, atlı polislerin de olduğu ekipler güzergahta güvenliği sağladı.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #eski meclis #geçit töreni #tbmm
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@