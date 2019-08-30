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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü TCG Oruçreis ve TCG Turgutreis fırkateynleri
- TCG Oruçreis ve TCG Turgutreis fırkateynleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı
Genel 30.08.2019, 12:37 30.08.2019, 16:20
İSTANBUL (AA) - TCG Oruçreis ve TCG Turgutreis fırkateynleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kutlamalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Oruçreis Fırkateyni Sarayburnu iskelesine, TCG Turgutreis Fırkateyni ise Dolmabahçe önlerinde demir attı.
Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar, gemi ve gezdikleri bölümler hakkında bilgilendiriliyor.
Mutlu ve güzel bir gün olduğunu ifade eden Yeşiltepe, "Geminin gezilmesi ve helikopteri görebilmek güzel bir şeydi. Bütün vatandaşlarımızın bu güzel günde askerlerimizin yanında olmasını, fırkateyni gezmesini isterim. Nice mutlu zaferlere." diye konuştu.
Gemiler bugün 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.
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