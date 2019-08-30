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Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

- Bakü'deki Türk Şehitliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Genel 30.08.2019, 09:18 30.08.2019, 11:32
Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
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BAKÜ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanlarıyla iş adamları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Büyükelçi Özoral Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosunun Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdiği törende, Özoral şehitlik anı defterine şunları yazdı:

"Türk milletinin dahi komutanı, Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde kazanılan büyük zaferin 97. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu büyük zaferi bize armağan eden şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Büyükelçi Özoral ve beraberindeki heyet, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Tören, Özoral'ın, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koymasıyla sona erdi.

#Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral #Bakü Türk Şehitliği #Büyük Zaferin 97nci yıl dönümü #tören
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