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Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü Roma Büyükelçiliği

- Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: "Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız dönemde karşılaştığımız zorluklar bugün de hafızamızda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu mücadeleye giren on binlerce askerimizin ve halkımızın verdiği insan üstü mücadeleyle zaferle çıktık"

Genel 30.08.2019, 14:57 30.08.2019, 19:43
Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü Roma Büyükelçiliği
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ROMA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Celal Doğan, KKTC Roma Temsilcisi Çimen Keskin ile İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay ile Roma'da görev yapan farklı ülkelerden askeri ataşeler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Esenli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajını okudu ve bir konuşma yaptı.

Esenli, "Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız dönemde karşılaştığımız zorluklar bugün de hafızamızda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu mücadeleye giren on binlerce askerimizin ve halkımızın verdiği insan üstü mücadeleyle zaferle çıktık." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde İtalyan firmalarıyla yaptığı iş birliklerinin ve İtalya'nın Türkiye'ye sağladığı hava savunma desteğinin önemine vurgu yapan Büyükelçi Esenli, şunları kaydetti:

"TSK verdiği mücadeleyle bölgesinde istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu katkıyı sağlarken de zor zamanlarda bizim yanımızda duran dostlarımızı da unutmuyoruz. Bunlardan bir tanesi de İtalya. İtalya, Kahramanmaraş'ta konuşlu Samp-T hava savunma sistemleriyle Türkiye'ye zor zamanda desteğini ve dayanışmasını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde göstermiş stratejik ortağımız olarak ayrı bir yere sahip."

Bu arada, kadrosunda Cengiz Ünder ve Yıldırım Mert Çetin gibi iki milli futbolcu bulunan İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma da Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Murat Salim Esenli #roma #Türkiyenin Roma Büyükelçiliği
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