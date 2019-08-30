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Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü Üsküp Büyükelçiliği

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

Genel 30.08.2019, 15:22 30.08.2019, 19:38
Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü Üsküp Büyükelçiliği
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ÜSKÜP (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir otelde verilen resepsiyona, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, İslam Birliği yetkilileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesaj okundu.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini vurgulayarak, kadim Türk milletinin bu zaferle bağımsızlığına göz diken herkese karşı mücadele edeceğini kanıtladığını ifade etti.

Zafer Bayramı'nı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin tarihine ve geleceğine yön veren önemli şahsiyetlerin hayatında önemli yer tutan Kuzey Makedonya'da da kutlamanın önemine değinen Kara, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, vatan sevgisinden güç alan bu anlayışla terör örgütü FETÖ'nün alçakça tertiplediği 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimini de kahramanca bertaraf etmiş ve devletinin geleceğini korumak için kimseden çekincesinin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye, terörle mücadelesini kararlık ve dirayetle sürdürecektir. Bu mücadeleye dostumuz Kuzey Makedonya başta olmak üzere tüm dostlarımızın ve müttefiklerimizin destek vermelerinin önemini vurgulamak isterim. Her durumda küresel bir meydan okuma olan teröre ve ulusal güvenliğimize yönelen her türlü tehdide karşı gerekli yanıtları vermeye devam edeceğiz."

Resepsiyonun sonunda, yüzbaşılıktan binbaşılığa terfi eden Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Göktuğ Güngör için rütbe terfi töreni de düzenlendi. Güngör'a rütbesi Büyükelçi Kara tarafından teslim edildi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Üsküp
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