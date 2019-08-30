Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

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- Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibinde Türk bayrağı açıldı
Genel 30.08.2019, 09:16
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle denize dalan dalgıçlar, Türk bayrağı açtı.
Dalış eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında gerçekleştirdikleri etkinliğin görselliğiyle öne çıktığını ifade etti.
Dikta, "Su altına indirdiğimiz 4 bayrakla kutlama töreni yaptık. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bu şekilde kutladık. Bu gibi farklı etkinliklerle aynı zamanda dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.
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