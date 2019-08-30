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Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde kutladılar
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yedi dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.
Genel 30.08.2019, 10:39 30.08.2019, 10:44
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yedi dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.
Dalış eğitmeni Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı için su altında kutlama yaptıklarını söyledi. Su altına indirdikleri 4 bayrakla tören düzenlediklerini anlatan Diktaş, “Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu gibi farklı etkinliklerle dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.
(Murat Yalçın/İHA)
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