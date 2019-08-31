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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi

Genel 30.08.2019, 20:02
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
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ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Askeri Ataşe Albay Musa Volkan Kuzgun'un ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Liu Shaoyun, çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Büyükelçi Önen, burada yaptığı konuşmada, "30 Ağustos, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) işgal kuvvetlerini kararlılıkla yendiği, anavatanı ve milleti kurtardığı günü belirtir." dedi.

Türk milletinin her yıl bu tarihte kendilerini feda eden şehitleri ve savaş gazilerini andığını vurgulayan Önen, Kurtuluş Savaşı sırasında, Türk milleti ve ordusunun, ulusun hayatta kalabilmesi için olağanüstü çaba ve fedakarlıklarda bulunarak zafer kazandığını hatırlattı.

Büyükelçi Önen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 Temmuz'da Pekin'de yaptığı son toplantının, iki ülkenin yakın iş birliği içinde çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Albay Kuzgun da TSK'nin, daima teknolojik altyapısını ve insan kaynakları politikalarını güçlendirdiğini söyledi.

Kuzgun, "Türkiye, her türlü teröre, aşırıcılık yanlısı ideolojiye veya sınırları içinde ve genelinde istikrarsızlığa yol açan faktörlere karşı kararlı aktör olarak durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.






#Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü #çin #pekin #tsk #türkiye
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