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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Genel 30.08.2019, 21:02
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

ATİNA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları, çeşitli kurum temsilcileri, Türk ve Yunan davetliler katıldı.

Resepsiyonda Özügergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Büyükelçi Özügergin, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık bir asır önce bugün, Anadolu'da savaş döneminin sona erdiğini ve Lozan Anlaşması'nın yolunun açıldığını anımsatarak, "Bu anlaşmayla Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir çağ açıldı. Türkiye ve Yunanistan, düşmanlık ve çatışma yerine diyalog ve karşılıklı saygıyı tercih edecek erdemi gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ilişkilerde bu ruh ile hareket etmeyi arzuladıklarını dile getiren Özügergin, "Gelecek yıllarda da açık diyalog ve uluslararası hukuk ile ortak sorunlarımıza karşılıklı yarar sağlayacak çözümlere ulaşabiliriz." dedi.

#“30 Ağustos Zafer Bayramı” #Atina Büyükelçisi Burak Özügergin #yunanistan
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