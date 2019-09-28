Büyükçekmece’de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor
Büyükçekmece’de gelen ihbarlar doğrultusunda hasarlı olan ev ve iş yerlerinde incelemeler yapılıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de vatandaşların evlerine giderek incelemelerde bulundu.
Büyükçekmece’de gelen ihbarlar doğrultusunda hasarlı olan ev ve iş yerlerinde incelemeler yapılıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de vatandaşların evlerine giderek incelemelerde bulundu.
300’DEN FAZLA EV TEK TEK İNCELENDİ
Depremin ardından belediye çözüm masasına 300’ü aşkın ihbar geldiğini belirten Başkan Akgün, “Ev ve iş yerlerinde, binalarında çatlaklar meydana gelen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik ekiplerimiz bu adreslere giderek incelemelerde bulunuyor. Gelen ihbarların önemli bir bölümü sıva çatlakları gibi risk teşkil etmeyen hasarlardan oluşuyor. Kolon, kiriş gibi riskli bölümlerde hasar bulunan binalar tahliye edilerek mühürlendi. Teknik ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan talep geldiği sürece çalışmalarımız devam edecek” ifadesini kullandı.(İHA)
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