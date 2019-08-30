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Büyükçemece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Genel 30.08.2019, 10:59
Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
TEBRİKLER KABUL EDİLDİ
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığına geçildi. Kaymakam Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti. Büyükçekmece Belediyesi Bando Takımı ilçenin farklı meydanlarında marşlar çalarak zafer coşkusunu ilçe halkıyla paylaştı.(İHA)
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