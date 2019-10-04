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Büyükelçi İşcan BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi
- Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi
Genel 04.10.2019, 00:33
ANKARA (AA) - Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi.
Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı diplomatlarımızdan Büyükelçi İşcan’ın bu göreve seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkin ve adil konumunun tezahürüdür. Görevi boyunca İşcan’ın Komite’ye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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