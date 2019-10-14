Büyükelçi Yunt, İsveçli gazetecilere Barış Pınar Harekatı'nı anlattı

STOCKHOLM (AA) -Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekat, Kürtlere karşı yapılmıyor sadece terör örgütlerine karşı bölgeye barış getirmek için yapılıyor." dedi.

Büyükelçi Yunt, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde basın mensuplarını ağırladı.

İsveçli basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yunt, Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere karşı değil, sadece terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya karşı olduğunu söyledi.

YPG/PKK'nın yerel halka karşı büyük zulüm yaptığını belirten Yunt, "DEAŞ gibi YPG/PKK ile de bölgede mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı DEAŞ'a karşı yaptık. 3 bin DEAŞ'lı terörist harekatta öldürüldü. Şimdi ise DEAŞ'lılar bulundukları yerde kalacaklar. Hapiste kalmaları gereken hapiste kalacak, ne gerekiyorsa o yapılacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yunt, harekat sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönebileceğine işaret ederek "Terörden temizlenen bölgeye Suriyeli mültecilerin geri dönmesi sağlanacak. Zorla değil tabii isteğe göre, oraların yeniden altyapısı kurulacak ve iş imkanları oluşturulacak. Bölgenin refahı artarken mülteciler de tekrar bölgeye dönebilecek." ifadesini kullandı.

İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması için Avrupa Birliği'ne öneri getirmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Yunt, oradan çıkacak kararın harekatı etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Özellikle İsveç'te sosyal medyada Türkiye'nin sivilleri ve çocukları öldürdüğüne yönelik kara propaganda yapıldığını ve sahte fotoğraf ve videoların paylaşıldığını aktaran Yunt, Anadolu Ajansının sahte fotoğraflar hakkında yaptığı çalışmaları basın mensuplarına anlattı.

Yunt, basın mensuplarına söz konusu çalışmalardan birer örnek dağıttı.