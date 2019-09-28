Büyükşehir'den “Anneye Süt Bebeğe Can Projesi“

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" ile kentteki anne adaylarına aylık 8 litre süt dağıtılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye Meclisi Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, hayata geçirdikleri projelerde ve çalışmalarda her zaman insanı merkeze koyduklarını söyledi.

Şahin, çocukların sağlığı açısından önemli olan okul sütü projesi devam ederken anneler ve bebekleri için de süt dağıtımı projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şey anne karnında başlıyor. Anneler doğru beslenemezse bebekler sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bu şehirde şu anda yıllık 500 bin ton süt üretiliyor. Süt üreticileri birlik başkanlarını çağırdık, görüştük. Bizim bebeğimizi, gelecek nesillerimizin sağlığını ve annelerimizi korumak için anneye süt, bebeğe can diyerek, bu sütleri ürettik. Sütleri ihtiyacı olan herkesin kapısına ulaştıracak sistemi de kuruyoruz. Kimin süt ihtiyacı varsa Büyükşehir Belediyesi olarak bunu karşılayacağız. Belediye olarak bu kentteki tüm annelerin ve çocuklarının yanındayız."

Vali Davut Gül de okula giden çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde süt dağıtıldığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projenin de en az okul sütü projesi kadar önemli olduğunu söyledi.

Projenin hem Gaziantepli üreticilere hem süt tüketimine hem de bebek ölüm oranlarının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Gül, "Annelere süt dağıtılması projesinin diğer şehirlere de yayılacağını düşünüyorum." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise projenin önemine değinerek, hamilelerin hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı açısından iyi beslenmeleri gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Anne hamilelik döneminde sağlıklı beslenmeli ki doğacak bebek sağlıklı olsun. Gıda takviyelerinden en önemlisi süttür. Süt hem kolay ulaşılabilir hem de anne sağlığı için çok önemdir. Anneye süt verirseniz bebeğin oksijenlenmesini yükseltirsiniz. Süt, anne ve bebek için protein, yağ ve karbonhidrat içerir. Anne adaylarına hamilelik süresince günde en az iki bardak süt içmelerini öneriyoruz. Büyükşehir Belediyesi, tavsiyeden daha da öteye giderek anne adaylarının süte ulaşabilmesi amacıyla bir sistem kurmak için çalışıyor."

Konuşmaların ardından programa katılan hamile kadınlara süt dağıtıldı.