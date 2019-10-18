"ByLock" kullanan FETÖ yurt müdürüne hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün yurdunda müdürlük yapan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Özaslan ile avukatı katıldı.
Sanık Özaslan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını ve aleyhinde ifade veren tanıkların iftira attığını öne sürdü.
Duruşma savcısı sanığın 3 ayrı telefon hattında "ByLock“ kullandığını, kullanıcı adının "Fuat" olduğunu, örgütün yurdunda müdürlük yaptığını, ayrıca öğrenci evleriyle ilgilendiğini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 116 gram altın hesabı açtığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Özaslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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