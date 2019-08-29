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Çad'da silahlı çatışma: 11 ölü

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Genel 29.08.2019, 06:54 29.08.2019, 10:26
Çad'da silahlı çatışma: 11 ölü

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Moyen Chari kentinin Sandana köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 çiftçi, 3 çoban ve bir papaz yaşamını yitirirken, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Güvenlik güçleri, olaydan hemen sonra bölgeye intikal ederek, gruplara ait silahlara el koydu.

Öte yandan yetkililer, iki grup arasında uzlaşma sağlanması için devreye girdi.

- Kısmi OHAL ilan edilmişti

Ülkenin doğusundaki Ouaddai ve Sila kentlerinde ağustosta yaşanan çatışmalarda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra bu şehirlerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, yerel yöneticilere tekrar çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıkması durumunda her iki taraftan 10'ar kişiyi öldürmelerini söylemesi ülkede geniş yankı bulmuştu.

#Çad #çatışma #çiftçi #çoban #Sandana
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