İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda, otomobil hırsızlığına ilişkin çok sayıda şikayet üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 8 Ekim'de İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde 22 çalıntı otomobil bulundu.

- Aracın modeline göre yöntem geliştirmişler

Bu arada, şüphelilerin çalacakları alt sınıf araçların önce yakıt deposu kapağını çalıp anahtar yaptırdıkları ardından aracı çaldıkları belirlendi.

Zanlıların, modeli yüksek araçları ise yanlarında getirdikleri cihazla aracın beyin bilgilerini sıfırlayıp yeni kontak anahtarı tanımlayarak çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler, çaldıkları otomobillerin bilgilerini hurda araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirip sahte evrak düzenleyerek sattıkları tespit edildi.

- Çalıp sattıkları araçları tekrar çalmışlar

Şüphelilerin bilgilerini değiştirerek düzenledikleri sahte evraklarla sattıkları çalıntı araçlara GPS (Küresel Konumlama Sistemi) taktırdıkları öğrenildi.

Aracın konumunu takip eden şüphelilerin önceden yaptırdıkları yedek anahtar ile sattıkları çalıntı araçları tekrar çalıp, parçalara ayırdıktan sonra yedek parça olarak sattıkları tespit edildi.

Ayrıca, ara operasyonda suç örgütü liderleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa G. ve Ufuk K'nin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul'da gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ankara ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve polis kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hırsızlık anları ve evlerine düzenlenen operasyon anları yer alıyor.



