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Cam silerken ikinci kattan düşen kadın öldü
AMASYA (AA) - Amasya'da cam silerken ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ziyaret beldesinde 3 çocuk annesi Tuğba İkiz (40), babasına ait evde ikinci katta cam silerken beton zemine düştü.Ağır yaralanan İkiz'e,...
Genel 08.09.2019, 16:34
AMASYA (AA) - Amasya'da cam silerken ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan İkiz'e, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İkiz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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