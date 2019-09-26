Camilerde artık her gün ders var

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Camilerde artık her gün namaz vakitlerinde cemaate ayet, hadis, dua ve fetvalarla destekli itikat, ibadet ve sosyal hayata dair konularda dersler verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasında başlayacak uygulamada, din görevlileri her gün cemaatin yoğun olduğu namaz vakitlerinde namaz kıldırmanın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı kitaptan seçecekleri konularda dersler verecek.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerde cuma günleri ile mübarek gün ve gecelerde fıkıh, siyer, hadis, ilmihal ve Kur'an-ı Kerim derslerinin yapıldığını hatırlattı.

Vaaz ve irşat faaliyetleri kapsamında verilen vaazların sürdüğünü belirten Albayrak, "Bu yıl içerisinde daha çok akaid / inanç alanında kitaplar okundu. Şimdi nasip olursa 365 gün ders dönemi başlayacak. Her görevlimize bir kitap vereceğiz. Kitap yaklaşık 500 sayfa olacak." dedi.

- "Vatandaşımıza mini bilgilendirme yapılacak"

Camilerde her gün cemaatin yoğun olduğu bir namaz vaktinde bu kitaptan derslerin yapılacağını belirten Albayrak, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Her gün için cemaatimizin en yoğun olduğu vakitte birer ayet, hadis, dua ve fetva okunacak. Bu fetvalar güncel hayatımıza yön verip rehberlik edecek konularda olacak. Bu değerlendirmeyle beraber vatandaşımıza adeta mini bir bilgilendirme yapılacak. Din görevlilerimizin takdimiyle yapılacak dersler 10 dakika kadar sürecek. Cemaatimizin itikat, ibadet ve sosyal hayata dair bilgi birikimini artırmak istiyoruz."

- "Kitabın vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız"

Kitabın önce camilerdeki din görevlilerine, daha sonra vatandaşlara dağıtılacağını kaydeden Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfınca basımı yapılacak kitabın bütün vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Albayrak, konu merkezli kitapta sosyal hayata dair bilgilerin de bulunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Abdest, namaz, itikat, ibadet ve sosyal hayat alanındaki selam, komşuluk ilişkisi, akrabalık, ticaret, alışveriş, ahlak, kamu hakkı, kul hakkı, helal kazanç gibi konuları içeren ayet, hadis, hadislerden aktarılan dua ve fetvalar yer alacak. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında başlayacak dersler, camilerimizi şenlendirme adına yapılacak."