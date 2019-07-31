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Çamlıca Kulesi’nde gelinen son durum havadan görüntülendi
Çamlıca Kulesi’nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulenin dış cephesine iki blok daha yerleştirildi. Kulenin yapımında gelinen son durum havadan görüntülendi.
Genel 31.07.2019, 09:44 31.07.2019, 11:08
Çamlıca Kulesi’nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulenin dış cephesine iki blok daha yerleştirildi. Kulenin yapımında gelinen son durum havadan görüntülendi.
Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.
388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 2 blok daha hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı.
Çamlıca Kulesi’nin yapımında gelinen son durum drone ile görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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