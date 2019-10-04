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Çanakkale Boğazı sise teslim

Çanakkale’de bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazını yoğun bir sis bulutu kapladı.

Genel 04.10.2019, 18:18
Çanakkale Boğazı sise teslim

Çanakkale’de bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazını yoğun bir sis bulutu kapladı.

Görme seviyesinin oldukça düştüğü boğazda, feribotlar ve gemiler ışıklarını yakarak daha tedbirli bir şekilde seferlerine devam ettiler. Saat 17:45’e kadar etkisini sürdüren sis, yağmurun ve fırtınanın hafiflemesi ile dağılmaya başladı. Öte yandan yoğun sise rağmen Çanakkale’deki feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

(Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)
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