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Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 09.09.2019, 16:04 09.09.2019, 17:19
Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG 905" Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

Bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyıya getirdi.

"TCSG 905" ve "TCSG 81" Bot Komutanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 88 göçmen yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

#operasyon #sahil güvenlik #çanakkale #düzensiz göçmen
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