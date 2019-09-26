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Çanakkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Yunanistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Genel 26.09.2019, 14:34 26.09.2019, 14:36
Çanakkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Midilli'den bir sürat teknesiyle Gülpınar köyüne gelen N.V'nin (41) aracını takibe aldı.

Kayalık bir alandan İranlı 20 düzensiz göçmeni alıp Midilli'ye dönmeyi planladığı öğrenilen N.V'nin teknesine operasyon düzenlendi.

TCSG 905, TCSG 107 ve TCSG 31 Bot Komutanlıkları ekiplerince söz konusu tekneye el konuldu.

Küçükkuyu Mahallesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan N.V. ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

#çanakkale #düzensiz göçmen
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