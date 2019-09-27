Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 213 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, TCSG 107 Bot Komutanlığınca Ahmetçe...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 213 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, TCSG 107 Bot Komutanlığınca Ahmetçe açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot ile Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 Afganistan uyruklu yakalandı.
TCSG 61 Bot Komutanlığı ekipleri de Sivriceburnu açılarında yaptığı operasyonda, 38 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Dut burnu mevkisinde 2 mil açıkta yaptığı operasyonda, 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Yapılan beş ayrı operasyonda yakalanan 213 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Yiyecek ve giyecek yardımı yapılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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