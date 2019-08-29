Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 4 helikopterle destek verildi.

Olay yeri yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da yangınla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Hastane yönetimi, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı.

- "Kontrol altına alındı"

Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada 14.54 sularında çıkan yangına 15.00 itibarıyla müdahale edilmeye başlandığı kaydedildi.

Yangın bölgesiyle koordinasyon sağlanarak ihtiyaç duyulan iş makinelerinin yangın mahalline yönlendirilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, bir greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından bir greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden bir dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından bir yükleyici, bir su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden bir dozer, Lapseki Tümad Madencilikten bir dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesi'nden bir dozer, Kepez Belediyesinden 4 kepçe, bir greyder, bir itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice belediyelerinden birer su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden bir dozer, 7 arazöz, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir.​

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."