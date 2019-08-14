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Çanakkale İskelesinde yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramının son gününde dönüş hazırlığında olan tatilcilerin Çanakkale İskelesindeki araç kuyruğunda bekleyişi devam ediyor.
Genel 14.08.2019, 16:55
Kurban Bayramının son gününde dönüş hazırlığında olan tatilcilerin Çanakkale İskelesindeki araç kuyruğunda bekleyişi devam ediyor.
Öte yandan, Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm filosuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Saatsiz ring seferleri düzenleyen Gestaş A.Ş.; Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Güney Marmara hattında 2, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Bozcaada hattında 1, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Gelibolu-Lapseki hattında 5 ve Ayvacık-Midilli hattında 1 olmak üzere toplam 21 feribot ile çalışmalarını sürdürüyor.(İHA)
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