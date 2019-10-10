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Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 102 düzensiz göçmen yakalandı

Genel 10.10.2019, 11:57
Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 102 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Koruoba ve Koyunevi köylerinin sahil bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

#çanakkale
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