Çanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile geçmek isteyen toplam 213 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
Genel 27.09.2019, 18:39
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile geçmek isteyen toplam 213 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
TCSG 81 Bot Komutanlığı ekiplerini Küçükkuyu açıklarında 52, Kadırga açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yabancı uyruklu 44 düzensiz göçmeni daha yakalamayı başardı. TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Dutburnu mevkii 2 mil açığında yaptığı operasyonda 36 yabancı uyruklu göçmeni daha adaya geçiş yapamadan yakaladı.
Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.(İHA)
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