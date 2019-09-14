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Çanakkale’de 3.1 büyüklüğünde deprem
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 14.09.2019, 16:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bugün saat 15.02’de yerin 7.04 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem ilçe merkezi ve civar köylerde hissedildi.(İHA)
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