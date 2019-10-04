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Çanakkale’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 04.10.2019, 19:43 04.10.2019, 21:25
Çanakkale’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale’nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.54’te gerçekleşen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı.

(İHA)

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