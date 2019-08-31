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Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Genel 31.08.2019, 11:16 31.08.2019, 13:30
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Biberderesi mevkisindeki zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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